Москва 10 апреля 2023, 14:44 Три корпуса для переселения по реновации сдали в Солнцеве Депстрой Москвы: в Солнцеве ввели в эксплуатацию три корпуса для переселения по реновации

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Три жилых корпуса ввели в эксплуатацию в районе Солнцево для переселения в рамках программы реновации. Для новых жильцов готовы 1044 квартиры, сообщили в Telegram-канале Департамента строительства города Москвы.

Корпуса находятся по адресу: ЗАО, район Солнцево, улица Родниковая, владение 5А.

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«Жилые корпуса переменной этажности, соединенные общей одноуровневой подземной автостоянкой. Фасады зданий облицованы полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей», — уточнили в ведомстве.

Всего в здании 1044 квартиры — 458 однушек, 424 двушки и 162 трешки. При этом пять квартир подготовили специально для маломобильных жителей. В них сделали шире коридоры и дверные проемы, а также поставили специальную сантехнику.

На первых этажах квартир не будет — там расположатся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле будут лифты, колясочные и технические помещения, а также зона почтовых ящиков и помещение для хранения уборочного инвентаря.

В каждой квартире есть остекленные лоджии, а на фасадах корпусов установлены декоративные корзины для кондиционеров.