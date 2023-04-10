10 апреля 2023, 14:44
Три корпуса для переселения по реновации сдали в Солнцеве
Депстрой Москвы: в Солнцеве ввели в эксплуатацию три корпуса для переселения по реновации
Три жилых корпуса ввели в эксплуатацию в районе Солнцево для переселения в рамках программы реновации. Для новых жильцов готовы 1044 квартиры, сообщили в Telegram-канале Департамента строительства города Москвы.
Корпуса находятся по адресу: ЗАО, район Солнцево, улица Родниковая, владение 5А.
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«Жилые корпуса переменной этажности, соединенные общей одноуровневой подземной автостоянкой. Фасады зданий облицованы полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей», — уточнили в ведомстве.
Всего в здании 1044 квартиры — 458 однушек, 424 двушки и 162 трешки. При этом пять квартир подготовили специально для маломобильных жителей. В них сделали шире коридоры и дверные проемы, а также поставили специальную сантехнику.
На первых этажах квартир не будет — там расположатся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле будут лифты, колясочные и технические помещения, а также зона почтовых ящиков и помещение для хранения уборочного инвентаря.
В каждой квартире есть остекленные лоджии, а на фасадах корпусов установлены декоративные корзины для кондиционеров.
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