Эксклюзив 16 ноября 2022, 13:24 Три человека пострадали при столкновении двух машин в Марьино «360»: две машины столкнулись на улице Перерва в Москве Telegram- канал Дептранс Москвы

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Две машины столкнулись на улице Перерва в Москве. В результате ДТП пострадали три человека включая пожилую женщину. Об этом «360» сообщил источник.

На месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб города. ДТП временно усложнило движение автомобилей по улице Перерва.

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По предварительным данным, одна из столкнувшихся машин — такси. Предполагается, что ДТП спровоцировал водитель этого автомобиля.

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В такси ехали два пассажира — женщина с пожилой матерью. Обе получили травмы головы и ушибы. Кроме того, у пенсионерки открытая рана на лбу. При этом водитель не пострадал. Управляющий второй машиной человек находится в сознании, но о его состоянии пока ничего не известно.