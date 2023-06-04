Москва 04 июня 2023, 09:00 Третьяковка заявила, что «Троицу» должны вернуть в галерею не позднее 19 июня Икону «Святая Троица» потребовали вернуть в депозитарий Третьяковки не позднее 19 июня РИА «Новости»

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Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя, увидеть ее можно с 5 по 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Икону «Святая Троица», написанную Андреем Рублевым, должны вернуть в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи через две недели.

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«В соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона „Святая Троица“ Андрея Рублева (инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи», — отметили представители музея.

Реликвию пока можно увидеть в храме Христа Спасителя с 5 по 18 июня с 10:00 до 19:00. До этого в РПЦ заявили, что верующие смогут приложиться к святыне в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона будет находиться в ХХС на протяжении года, а затем ее отправят на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

Ранее москвичам рассказали, что реставрацию иконы «Троица» проведут после перемещения в храм Христа Спасителя.