Москва 28 июня 2023, 08:37 Третий комплексный сервис ИИ в здравоохранении заработал в Москве Мэр Собянин: в Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице начал работать третий по счету комплексный сервис искусственного интеллекта. Благодаря нейросети медикам легче обрабатывать компьютерные снимки и ставить диагнозы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В больницах столицы начали применять третий комплексный сервис ИИ, который одновременно выявляет на компьютерной томограмме несколько заболеваний. Нейросеть обозначает цветом найденные патологии, создает замеры для врача и составляет текстовое описание.

Реклама

«На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника», — уточнил глава города.

Он добавил, что развитие отечественного рынка разработчиков сервисов на основе искусственного интеллекта способствовало появлению комплексных решений. Первый сервис внедрили в московские медучреждения в 2022 году. В месяц нейросеть способна обработать примерно 25 тысяч лучевых исследований. Второй заработал несколько месяцев назад, он уже освоил почти пять тысяч задач.

Собянин подчеркнул, что город продолжает внедрять ИИ в медицине. Сейчас сервисы используют свыше 1500 рентгенологов из 150 клиник. Медики из других регионов также присоединяются к эксперименту.

Ранее заммэра Москвы Ракова сообщила, что нейросеть поможет врачам находить на КТ-снимках до десяти патологий.