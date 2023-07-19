Москва 19 июля 2023, 09:55 Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки Синоптик Тишковец: треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки Telegram

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За сутки в Москве выпала примерно треть от месячной нормы осадков. Об этом ТАСС заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предварительно в Москве за сутки выпало 24 миллиметра дождя, что составляет третью часть от месячного июльского объема небесной влаги», — пояснил синоптик.

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По прогнозу метеорологов, непогода в столице будет бушевать в первой половине дня среды, особенно в утренние часы, однако затем интенсивность дождя будет снижаться. Примерно к шести часам вечера осадки сойдут на нет.

Погода в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями. Она будет сопровождаться западным ветром со скоростью до 10 метров в секунду.

Ранее городские службы сообщили, что из-за московского ливня в городе повалило 57 деревьев, пострадало при этом 55 автомобилей.