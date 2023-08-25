Москва 25 августа 2023, 10:50 Тренинги службы занятости посетили более 130 тысяч москвичей за четыре года Ракова: более 130 тысяч москвичей посетили тренинги службы занятости с 2019 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Свыше 130 тысяч жителей столицы за четыре года приняли участие в тренингах службы занятости. Благодаря занятиям соискатели повысили компетенцию и конкурентоспособность на рынке труда, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На площадках флагманских центров „Моя работа“ и специализированного центра занятости „Моя карьера“ соискатели могут оценить уровень своих компетенций с помощью профориентационного тестирования, интерпретировать и проанализировать результаты вместе с карьерным экспертом и дорастить необходимые метанавыки на интерактивных тренингах и деловых играх», — уточнила она.

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Ракова добавила, что с 2019 года специалисты службы занятости провели почти восемь тысяч бесплатных занятий, где слушатели могли научиться самопрезентации, тайм-менеджменту, коммуникабельности, адаптивности, а также развить критическое мышление, эмоциональный интеллект, лидерские качества и цифровые навыки.

Вице-мэра отметила, что на базе службы занятости функционирует открытый университет развития навыков современного человека. Доступная для всех библиотека насчитывает около 300 тренингов по эффективному трудоустройству. Пройдя их, шансы на трудоустройство увеличатся на 30%, заключила она.

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