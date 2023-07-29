Москва 29 июля 2023, 14:42 «Тренд на осознанное питание». Московская кондитерская фабрика увеличила выпуск полезных сладостей Московская кондитерская фабрика увеличила выпуск полезных сладостей за пять месяцев Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Все больше россиян внимательно следят за своим здоровьем и отдают предпочтение правильным продуктам питания. Но вкусно не значит вредно. Московская кондитерская фабрика «Рот Фронт» идет в ногу со временем и наладила производство полезных сладостей. Менее чем за полгода 2023 года выпуск такой продукции вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

То, что выбирают люди

«Тренд на осознанное питание с каждым годом растет, покупатели все чаще выбирают кондитерские изделия из натуральных ингредиентов с пониженным содержанием сахара и меньшей калорийностью. Столичные производители способны удовлетворить такой спрос. Например, московская фабрика „Рот Фронт“ выпускает линейку полезных кондитерских продуктов Eco-botanica», — поделился Овчинский.

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Руководитель департамента подчеркнул, что спрос на полезные сладости вырос всего за пять месяцев. В линейку полезных кондитерских продуктов предприятия входят: шоколад, конфеты, печенье, крекеры, галеты, вафли и другие товары. Самым популярным у покупателей стал зефир с полезными для иммунитета добавками. Это уникальный продукт, не имеющий аналогов среди крупных производителей в России. Еще одна особенность компании — производство неглазированного мармелада с витаминами.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За рамками привычного

Управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов отметил, что столичная кондитерская фабрика не боится выпускать новую продукцию, экспериментирует и создает уникальные и вкусные продукты.

«Бренд выходит за рамки традиционного кондитерского ассортимента и тестирует новые торговые ниши: кофе, семечки и орехи. Кроме того, недавно мы начали производить злаковые батончики и другие новинки», — подчеркнул Орлов.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские кондитерские фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский» входят в состав холдинга «Объединенные кондитеры». Им присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Компании платят 13,5% налога на прибыль вместо 17%, земельный налог снижен — на 80%, налог на имущество — на 50%. Благодаря этому предприятия могут направлять сэкономленные средства на собственное развитие — обновлять оборудование, запускать новые цеха и производственные линии.