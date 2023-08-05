Москва 05 августа 2023, 10:52 Трехлетие проекта «Спортивные выходные» масштабно отметят на Московском урбанфоруме Фестиваль к трехлетию «Спортивных выходных» пройдет на Московском урбанфоруме Сайт мэра и правительства Москвы

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В субботу и воскресенье в олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума пройдет фестиваль в честь трехлетия программы «Спортивные выходные». О программе праздника рассказали на сайте мэра Москвы.

Гости фестиваля смогут потренироваться с олимпийскими чемпионами и музыкантами. Для всех желающих проведут зарядки, танцы, кардиотренировки, а также занятия барре и стретчингом под присмотром профессиональных тренеров. Там же можно будет поиграть в бадминтон, настольный теннис и текбол.

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А еще попробовать свои силы посетители праздника смогут на балансбордах и смузи-байках — тренажерах, которые приготовят напиток так быстро, как на них будут крутить педали.

За музыкальную программу фестиваля отвечают Митя Фомин, Стас Костюшкин, Тимур Соловьев, Артур Далалоян, T-Killah, ST, Natan, Юлия Паршута. Хедлайнеры фестиваля — группа «Браво» и Люся Чеботина.

«Спортивные выходные» начались в Москве в 2020 году со всего шестнадцати мест в одном районе, однако теперь проект охватывает 26 площадок, где каждые выходные проходят тренировки под открытым небом.

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