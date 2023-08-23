Москва 23 августа 2023, 18:28 Трехэтажный детский сад на 250 мест построят в Новой Москве Москомстройинвест: детский сад на 250 мест построят в ТиНАО в ЖК «Алхимово» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Новой Москве возведут детский сад для 250 воспитанников. Объект станет частью ЖК «Алхимово» в поселении Рязановское, сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Садик рассчитан на 250 малышей. Здесь будет большой внутренний двор, оборудованный галереей из защищающих от солнца пергол — специальных навесов», — сказала она.

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По окончании строительства группа «Самолет», которая стала девелопером проекта, передаст его городу.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войтратенко отметил, что застройщик получил разрешение и может приступить к работам. Он добавил, что здание площадью 3,4 тысячи квадратных метров возведут по индивидуальному проекту. Помещения оснастят мебелью и оборудованием. Для детей с ОВЗ создадут комфортные условия пребывания.

В здании также обустроят музыкальный и физкультурный залы, кружки, кабинеты логопеда, психолога и пищеблок. Территорию у садика разделят на прогулочную, спортивную и хозяйственную зоны. Там построят игровые площадки, высадят деревья и разобьют газоны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе столицы. В частности, в Кунцеве, Солнцеве и Филевском Парке появятся образовательные учреждения.