30 июня 2023, 16:12
Трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» построят в Москве
Мэр Москвы Собянин: трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» построят в ТиНАО
Шестиполосная трасса «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» в ТиНАО свяжет сразу шесть магистралей и станет важной частью нового транспортного каркаса, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Четвертую очередь трассы построили уже на 65% и планируют сдать раньше срока — в первой половине 2024 года.
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В 2023 году в эксплуатацию введут автодорогу Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево, улицу Сосенский стан и дублер Боровского шоссе.
На территории поселения Мосрентген ТиНАО построили на 60% станцию «Корниловская», с открытием которой 140 тысяч местных жителей смогут экономить более 40 минут в день на дороге. Троицкую линию метро запустят в конце 2024 года.
Ранее стало известно о появлении восьми образовательных учреждений в ТиНАО по договорам участия с инвесторами.
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