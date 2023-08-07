07 августа 2023, 13:59
Трамваи в Москве стали на 40% реже задерживаться благодаря обособлению путей
Заммэра Москвы Ликсутов: трамваи стали на 40% реже задерживаться из-за обособления путей
Обновление путей в столице позволило сократить количество задержек трамваев на 40%. За последний год трамвайные пути отделили от проезжей части примерно на 20 улицах, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Мы продолжаем программу физического обособления трамвайных путей. За последний год нам удалось свести к минимуму задержки трамваев на Серпуховском Валу и улице Орджоникидзе», — уточнил он.
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Заммэра добавил, что после физического обособления путей автомобили не затрудняют движение вагонов. Это позволило также снизить в несколько раз количество дорожно-транспортных происшествий на разных улицах города.
На днях в Москве установили первые 30 трамвайных умных стрелок. Благодаря этой технологии трамваи станут ездить быстрее, а движение будет безопаснее.
Кроме того, легендарный трамвай «Татра-Т3» установили у станции метро «Курская» в Москве. Он перевез не одно поколение горожан. Также обновили здание подстанции, сделали новую подсветку.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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