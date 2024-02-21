Москва 21 февраля 2024, 11:21 Традиции московского чаепития представят на выставке «Россия» Выставка-форум «Россия» познакомит гостей с традициями московского чаепития Freepik

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На международной выставке-форуме «Россия» посетителям рассказывают о традициях московского чаепития. В пространстве столицы каждый день проходит аудиовизуальный спектакль «Московское чаепитие», сообщили в пресс-службе правительства.

Постановка начинается в 16:00. На примере одной семьи публике представляют историю исконно московской традиции — вести душевные беседы за чашкой чая.

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«Московское чаепитие» вошло в программу Дома российской кухни. Гастропавильон выставки «Россия» ежедневно с 16:00 до 19:00 предлагает желающим попробовать уникальный сет, приготовленный для проекта.

Набор угощений состоит из московского бублика, рогалика, варенья и различных чаев.

Культурно-гастрономическую программу «Московское чаепитие» запустили в Москве в конце прошлого года. Ее посвятили традициям гостеприимства и городской истории. За новогодние каникулы на фестивальных площадках проекта побывали примерно 215 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля. Властям необходимо подготовить финансирование и информационное сопровождение.