Москва 18 сентября 2023, 19:04 Торжественное вскрытие самых громадных тыкв пройдет в выходные в Москве Вскрытие громадных тыкв пройдет 24 сентября в «Аптекарском огороде» в Москве Фото: Hortus.msu.ru

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В Ботаническом саду МГУ открыли ежегодную выставку гигантских овощей. Посетители смогут до 24 сентября увидеть огромные арбузы, кабачки, выращенные в России. А в последний день пройдет торжественное вскрытие самых громадных тыкв, сообщили в Telegram-канале «Аптекарский огород МГУ».

«Торжественное вскрытие самых громадных тыкв состоится в воскресенье, 24 сентября, в „Аптекарском огороде“», — говорится в сообщении.

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Многие экспонаты привезли из Краснодарского края. Овощи вырастили местные аграрии, в том числе двое детей известных кубанских овощеводов.

Кроме того, в выставке примет участие житель Москвы, который в 2017 году первым в стране смог вырастить тыкву-гигант. С его подачи появилась осенняя выставка в «Аптекарском огороде. В этом году он привез в сад пять тыкв. Вес самой крупной составил почти 500 килограммов.

Мероприятие начнется в 14:00. Гостям раздадут мякоть тыквы, а часть овощей отправят животным в Московский зоопарк.

Ранее жителям столицы сообщили, что с 28 по 30 сентября в столице пройдет акция «День без турникетов». Для всех желающих бесплатно свои двери откроют музеи, галереи, парки и другие организации.