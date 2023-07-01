Москва 01 июля 2023, 17:15 Торжественное мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий состоялось на Поклонной горе ОСН: торжества в честь Дня ветеранов боевых действий прошли на Поклонной горе в Москве РИА «Новости»

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На Поклонной горе у памятника воинам-интернационалистам на торжественном мероприятии собрались военнослужащие всех локальных конфликтов, прошедших после окончания ВОВ, а также политики. Событие приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Праздник пока неофициальный, но ветераны боевых действий, которые выполняли боевые задачи в горячих точках, по традиции встречаются в этот день, чтобы вспомнить сослуживцев. Свои поздравления ветеранам выразили главы ветеранских и общественных организаций и политики.

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В частности, генерал армии Виктор Ермаков в своей поздравительной речи назвал ветеранов цветом нашего общества и пожелал долгих лет жизни.

Депутат Государственной думы Сергей Миронов пообещал в очередной раз обратиться к президенту с просьбой установить этот день официальным праздником — Днем ветеранов боевых действий. Он надеется, что в скором времени такое решение будет принято.

Ранее Мособлдума назвала количество живущих в Подмосковье ветеранов боевых действий.