Москва 13 июля 2023, 16:16 Торговый центр возведут в Филимонковском поселении в Новой Москве Заммэра Москвы Бочкарев: в Филимонковском поселении до конца года появится торговый центр Фото: freepik.com

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В Филимонковском поселении до декабря 2023 года на деньги инвестора возведут торговый центр, площадь которого составит 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, это будет трехэтажный объект с подземным уровнем. В комплексе установят современные системы охраны и противопожарной безопасности. Инфраструктуру адаптируют с учетом особых потребностей инвалидов. Рядом с торговым центром появится парковка для посетителей и сотрудников.

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Заммэра добавил, что в конце строительства благоустроят и озеленят территории, а также установят уличное освещение и декоративные объекты. Он подчеркнул, что открытие ТЦ позволит жителям района покупать необходимые товары в шаговой доступности. В комплексе также появятся предприятия сферы услуг и кафе. Дополнительным плюсом будут новые рабочие места у жилых домов.

Ранее москвичам сообщили, что жилой квартал появится благодаря реорганизации промзоны в Донском районе столицы.