Москва 25 июля 2023, 14:49 Торговый центр реконструируют на юго-востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о реконструкции торгового центра в Некрасовке Сайт мэра и правительства Москвы

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На юго-востоке Москвы, в районе Некрасовка, реконструируют одноименный торговый центр. Объект размещен по адресу: улица Покровская, земельный участок 18/1. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В здании могут быть размещены магазины, точки общественного питания, развлекательные объекты и бытовые услуги. Застройщиком выступает ООО „Некрасовка“», — сказал он.

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В ходе реконструкции, площадь здания увеличат с 4563 до 7210 квадратных метров. Его высота не превысит 14 метров.

Кроме этого, рядом с торговым центре построят Дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новых округах столицы откроют школу искусств и два культурных центра.