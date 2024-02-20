Москва 20 февраля 2024, 16:05 Торговый центр на севере Москвы достроят к лету Бочкарев: торговый центр в Хорошево-Мневниках в Москве достроят к середине года Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Строительство торгового центра в районе Хорошево-Мневники завершат во втором квартале 2024-го. Объект в Причальном проезде станет частью жилого комплекса, сообщил информационный центр правительства Москвы.

«Помещения торгового центра площадью 9,1 тысячи квадратных метров запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения», — отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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Он уточнил, что благодаря проекту здесь появится 700 новых рабочих мест.

ТЦ займет одноэтажный стилобат жилого корпуса «Север», который входит в строящейся жилой комплекс Level Причальный.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что благодаря комплексному подходу к развитию территорий появляется полноценная городская среда для жизни, работы и отдыха.

В этом году также возведут и введут в эксплуатацию примерно 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Около трех миллиона «квадратов» построят на деньги частных инвесторов.