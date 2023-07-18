Москва 18 июля 2023, 19:47 Торгово-промышленная палата подсчитала убытки бизнеса из-за ливня в Москве Президент ТПП Катырин: ливень в Москве нанес бизнесу ущерб в десятки миллионов рублей Телеканал «360»

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Ливень, начавшийся во вторник днем, принес столичным предпринимателям крупные убытки. Об этом президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил РИА «Новости».

В первую очередь под удар стихии попали доходы сферы транспорта и логистики из-за проблем на дорогах: грузы задерживались, пассажиры опаздывали, стоимость обслуживания транспортных средств становилась все выше, объяснил Катырин. Также пострадали кафе с летними террасами.

Предположительно, ущерб столичному бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Но точные цифры, конечно, еще предстоит оценить. Сергей Катырин Президент Торгово-промышленной палаты России

Тем не менее московские предприниматели проявили перед лицом непогоды социальную ответственность: курьеры доставляли товары, а владельцы торговых точек и кафе пускали людей укрыться от ливня, подчеркнул Катырин.

Днем 18 июля в столице всего за час выпало более четверти месячной нормы осадков, больше всего досталось Центральному, Северо-Восточному и Северному округам.