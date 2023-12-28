Москва 28 декабря 2023, 11:27 Торгово-бытовой центр в форме корабля построят в Новой Москве Бочкарев: торгово-бытовой центр в форме круизного лайнера откроют в Новой Москве Freepik

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В Новой Москве построят торгово-бытовой центр в форме круизного лайнера. Его открытие наметили на 2024 год, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Комплекс будет включать обширную прилегающую территорию с наземной парковкой на 236 мест», — уточнил он.

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По его словам, сейчас там завершили возведение фасада, выполненного из структурного стекла с применением цветных панелей и жалюзи. У него также появится эффектная светодиодная подсветка.

В здании начали отделку помещений. В нем разместятся магазины известных брендов и ритейл-форматов, а первый этаж займут торговая галерея, сетевой супермаркет и ресторан быстрого питания.

Кроме этого, в Новой Москве планируют построить Центр сборных команд Российской Федерации Баскетбола. Его украшением станет центральный фасад, оформленный в виде расширяющейся кверху полукруглой баскетбольной корзины.