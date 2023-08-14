Москва 14 августа 2023, 13:17 Торгово-бытовой центр построят на востоке Москвы Москва выставит на торги участок под торгово-бытовой центр в районе Соколиная Гора Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Соколиная Гора, недалеко от Измайловского шоссе, город выставит на торги участок под строительство торгово-бытового центра. Инвестор сможет разместить в нем автомойку или автосервис, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время город выставит на торги земельный участок на востоке столицы площадью 0,03 гектара для строительства торгово-бытового центра с автомойкой или автосервисом», — сказал он.

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Гаман уточнил, что инвестор сможет построить здание площадью до 223 «квадратов», после чего оформить его в собственность.

Принять участие в аукционе смогут представители малого или среднего бизнеса. Срок договора аренды составит 2,5 года. Инвестор должен будет самостоятельно получить разрешение на строительство, а затем заняться обустройством объекта.

Ранее жителям столицы сообщили, что Москва продаст с молотка четыре павильона под продуктовые магазины.