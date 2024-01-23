Москва 23 января 2024, 10:51 Тоннель для подводного газопровода проложили в Москве Тоннель в рамках реконструкции Голутвинского газопровода построили в Москве Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Москве завершили строительство тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода «Голутвинский». Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Он уточнил, что реконструкцию газопровода, построенного в 1956 году и обеспечивающего старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1, начали в феврале 2023 года. Дюкер проложили по особой технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.

Завершение всех работ на подводном газопроводе запланировали на вторую половину 2024 года.

С 2018 года в Москве отремонтировали девять дюкеров высокого и среднего давления по программе реконструкции. Всего она включает 12 сооружений.

За 10 лет московские газопроводы оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорных устройств.