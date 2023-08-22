22 августа 2023, 12:07
Тестовые поезда проехали до станции метро «Аэропорт Внуково» в Москве
Тестовые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково» в Москве
В московском метрополитене начали тестировать новый участок от «Рассказовки» до «Аэропорта Внуково». С помощью специальных составов проверяют тоннели, пути, контактную сеть, работу автоматики и связь с диспетчером, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он уточнил, что к открытию начали готовить новые станции Солнцевской линии метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». После их запуска московское метро станет единственным в стране со станцией прямо в аэропорту.
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«Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути», — рассказал Ликсутов.
Протяженность нового участка Солнцевской ветки метро составила 4,9 километра. Между «Пыхтино» и «Аэропортом Внуково» поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликовой и снова уходить под землю.
В будущем благодаря новому участку транспортное обслуживание станет лучше для 350 тысяч человек, проживающих и работающих в ближайших районах, а также для миллионов пассажиров аэропорта Внуково.
Ранее москвичей предупредили, что движение поездов приостановят на участке МЦК 26 августа. Составы не будут ходить от «Крымской» до «Хорошево».
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