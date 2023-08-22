Москва 22 августа 2023, 12:07 Тестовые поезда проехали до станции метро «Аэропорт Внуково» в Москве Тестовые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В московском метрополитене начали тестировать новый участок от «Рассказовки» до «Аэропорта Внуково». С помощью специальных составов проверяют тоннели, пути, контактную сеть, работу автоматики и связь с диспетчером, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что к открытию начали готовить новые станции Солнцевской линии метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». После их запуска московское метро станет единственным в стране со станцией прямо в аэропорту.

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«Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути», — рассказал Ликсутов.

Протяженность нового участка Солнцевской ветки метро составила 4,9 километра. Между «Пыхтино» и «Аэропортом Внуково» поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликовой и снова уходить под землю.

В будущем благодаря новому участку транспортное обслуживание станет лучше для 350 тысяч человек, проживающих и работающих в ближайших районах, а также для миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

Ранее москвичей предупредили, что движение поездов приостановят на участке МЦК 26 августа. Составы не будут ходить от «Крымской» до «Хорошево».