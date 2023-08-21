Москва 21 августа 2023, 18:09 Тестовое онлайн-голосование перед выборами мэра Москвы проведут 25 августа Тест системы онлайн-голосования перед выборами мэра Москвы проведут в столице 25 августа Фото: freepik.com

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Тестовое электронное голосование перед выборами мэра Москвы проведут в столице 25 августа. Участники выберут мероприятие на День города. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.

По его словам, тестирование, которое проведут 25 августа с 8:00 до 20:00, нацелено больше на саму процедуру выборов, чтобы она прошла в сентябре безукоризненно.

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Во время заседания также утвердили вопрос для тестового голосования.

«Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города? Варианты ответов: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границе Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города и бесплатное посещение городских музеев. Мы утвердили вопрос», — уточнил Ковалев.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что тестирование нужно для оценки взаимодействия системы, членов комиссий и различных техслужб.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее московский сайт «Миллион призов» открыл раздел о розыгрыше в онлайн-голосовании. В спецразделе опубликовали порядок и сроки его проведения, а также разместили информацию о том, как присоединиться к акции.