25 августа 2023, 16:22
Тестовое электронное голосование перед сентябрьскими выборами завершили в Москве
Около 430 тыс москвичей приняли участие в тестовом электронном голосовании
С 8 по 10 сентября пройдут выборы на посты мэра Москвы и депутатов муниципальных образований ТиНАО. Перед этим мероприятием среди горожан провели тестовое электронное голосование. В нем приняли участи почти 430 тысяч человек, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«Тестирование проходило с 08:00 до 14:00 25 августа. Участвовать в нем могли совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru», — говорится в сообщении.
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В ходе мероприятия москвичи выбирали мероприятия ко Дню города, а также проверили процесс голосования на избирательных участках.
Проверить возможность онлайн-голосования можно в личном кабинете на mos.ru. Пере выборами заранее регистрироваться не нужно.
Ранее сообщили, что голосующие онлайн москвичи смогут выиграть дополнительные баллы в программе «Миллион призов».
Москва 2023
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