Москва 27 июня 2023, 12:14 Территорию возле ТПУ «Планерная» в Москве начали благоустраивать Заммэра Москвы Бирюков: стартовало благоустройство территории возле ТПУ «Планерная» Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочие приступили к благоустройству участка рядом с транспортно-пересадочном узлом «Планерная», сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, основной задачей стало улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ «Планерная», в составе которого одноименная станция метро и автобусные остановки. Благоустроить улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд планируют до конца 2023 года.

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В зоне работ поставили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами и баннеры с информацией. Для горожан оборудовали безопасные проходы. Рабочие спрячут воздушные линии в кабельную канализацию, проложат дополнительную ливневку, а также приведут в порядок существующие и обустроят новые пешеходные маршруты.

Кроме того, на тротуарах и дороге поменяют асфальт, установят больше сотни фонарей и примерно 30 уличных торшеров, поменяют восемь светофоров и еще установят два новых. В наземных переходах разместят опоры контрастного освещения. Кроме того, рабочие обновят три детские площадки.

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