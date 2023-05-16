Москва 16 мая 2023, 10:35 Территорию возле ТПУ «Медведково» на юго-востоке Москвы благоустроят в два этапа Заммэра Москвы Бирюков: в столице благоустроят территорию возле ТПУ «Медведково» Сайт мэра и правительства Москвы

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На юго-востоке столицы началось благоустройство территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Медведково». Работы пройдут в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы со ссылкой на заявление зама Сергея Собянина по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Главная задача проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности. В этом году обновят улицу Грекова и участок улицы Широкой от дома № 12а до дома № 17, корпуса 1. Второй этап запланирован на следующий год», — рассказал он.

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По словам Бирюкова, специалисты уже начали демонтаж покрытия тротуаров и прокладку кабельной канализации.

В ходе работ обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, восстановят пешеходные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Также оборудуют зону безбарьерной среды, реконструируют ливневку и установят фонари. Особое внимание специалисты уделят озеленению территории: на прилегающей территории высадят более 70 деревьев.

Еще вдоль проезжей части установят современные остановки общественного транспорта с зарядными слотами.

Второй этап работ будет не менее трудоемким, подчеркнул заммэра. На пересечении улиц Грекова и Широкой со стороны южного выхода из метро сделают парковки для автобусов, автомобилей и велосипедов.

Одним из важных станет обновление 95-метровой лестницы. Она идет между домом № 12 по улице Широкой и кинотеатром «Ладога». На лестнице оборудуют площадки для отдыха горожан.

Ранее первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов рассказал о строительстве многофункционального комплекса с террасами на крыше в рамках проекта ТПУ «Владыкино».