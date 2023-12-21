Москва 21 декабря 2023, 14:03 Территорию возле станции метро «Свиблово» благоустроили в Москве Бирюков: благоустройство возле станции метро «Свиблово» завершили в Москве РИА «Новости»

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На северо-востоке Москвы завершили благоустройство пространство возле станции метро «Свиблово». Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Работы проведены на участках улиц Кольская, Радужная, Амундсена и Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова», — уточнил он.

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По его словам, главной задачей благоустройства стало улучшение пешеходной и транспортной доступности станции. За время работ специалисты оборудовали удобные подходы и подъезды, а также привели в порядок территорию перед Владимирской церковью-часовней.

Кроме того, коммунальщики убрали под землю воздушные линии электропередачи длиной почти 1,8 километра, проложили свыше 30 метров системы водостока, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, заменили девять остановочных павильонов и разместили еще один. Также они обустроили парковку на Снежной улице, установили более 200 фонарей и 40 торшеров, оборудовали пять новых светофоров, разбили порядка 37,9 тысяч квадратных метров газона.

На днях благоустройство завершили возле станции метро «Лианозово».