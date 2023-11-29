Москва 29 ноября 2023, 13:43 Территорию возле кластера «Ломоносов» благоустроили в Москве Бирюков: пешеходную зону возле кластера «Ломоносов» оборудовали на западе Москвы

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Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы обновили тротуары и установили современные фонари. О благоустройстве территории рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировали энергоэффективное освещение», — сообщил он.

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Первый этап работ провели в границах Проектируемого проезда № 6453. Там разместили более 30 фонарей и почти 40 уличных торшеров. На нерегулируемых пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения.

Строители обновили примерно 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и почти 8,2 тысячи «квадратов» на проезжей части, оборудовали 120 парковок и разбили 2,6 тысячи квадратных метров газона.

В следующем году власти планируют включить во второй этап работ Проектируемые проезды № 1190 и № 1194. Они соединят площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром. После благоустройства пешеходы и автомобилисты смогут удобно добираться к станциям метро «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

Кроме улиц, в Москве в этом году обновили почти 80 вокзалов на МЦК и МЦД. Работы провели согласно новому стандарту.