Москва 12 апреля 2023, 15:14 Территорию у ТПУ «Тимирязевская» в Москве благоустроят Заммэра Бирюков: территорию у ТПУ «Тимирязевская» обновят и приведут в порядок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Территорию у транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» приведут в порядок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалистам предстоит оборудовать подходы и подъезды к объекту, уточнил Бирюков. Также, исходя из запросов местных жителей, нужно адаптировать пространства. В итоге собираются благоустроить улицу Академика Лисицына, проезды от улицы Косткова, парка «Дубки» и Ивановской улицы до Дмитровского шоссе.

Реклама

Провода электропередач уберут под землю, что улучшит внешний вид пространства, а их эксплуатация станет безопаснее. Помимо этого, в планах — оборудование дополнительной водосточной сети.

Появятся новые пешеходные переходы, зоны отдыха с лавками и детскими качелями, установят уличные фонари с современными светильниками. На пешеходных переходах разместят опоры контрастного освещения, чтобы в темное время суток дорожная разметка и пешеходы были хорошо заметны водителям.

У ТПУ высадят кустарники с деревьями, оборудуют новые парковки. Также специалисты займутся ремонтом старых и обустройством новых детских площадок.