Москва 11 апреля 2023, 10:13 Территорию у станции Трикотажная на северо-западе Москвы благоустроят Заммэра Бирюков: территорию у станцией Трикотажная МЦД-2 благоустроят РИА «Новости»

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Территорию рядом со станцией Трикотажная МЦД-2 на северо-западе Москвы благоустроят. В рамках проекта там сделают более широкие тротуары, установят современные фонари, а также создадут зоны отдыха, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Благоустройство проведут на большой территории. Оно затронет улицу Василия Петушкова, Трикотажный проезд и Походный проезд (от дома 1 до дома 5, строения 11).

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«Главная задача проекта — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание комфортных зон отдыха для местных жителей. Сейчас подходы к транспортному объекту крайне неудобные, там отсутствуют организованные парковки, что создает проблемы для автомобилистов, которые пересаживаются на общественный транспорт», — подчеркнул он.

В рамках благоустройства заменят асфальт, расширят тротуары, а также приведут в порядок пространство у выходов и установят новое освещение. Заменят и три старые лестницы к станции со стороны Трикотажного проезда — вместо них появятся два лестничных спуска с пандусами.

Также планируют восстановить мост через реку Сходню и привести в порядок территории у храмов Преподобного Сергия Радонежского в Тушине и Преображения Господня на Волоколамском шоссе. Финальным этапом станет озеленение.