Москва 12 января 2024, 17:42 Территорию у станции метро «Аэропорт Внуково» благоустроили в Москве Бирюков: в Москве завершили благоустройство у станции метро «Аэропорт Внуково» Пресс-служба комплекса городского хозяйства

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Работы по благоустройству территории возле станции метро «Аэропорт Внуково» закончили в Западном округе Москвы. В том числе там обновили 54,5 тысячи квадратных метров асфальта, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы», — отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Он уточнил, что к метро и аэропорту появились удобные маршруты. Специалисты сделали комфортную пересадку между разным транспортом. Территорию озеленили, высадив 14 тысяч квадратных метров газона.

Рабочие спрятали под землю воздушные провода, протянули еще одну систему водостока, расширили тротуары, а в местах перепада рельефа сделали два пандуса для инвалидов и пассажиров с багажом. Также они установили современное освещение, возвели четыре новых остановочных павильона, обустроили примерно 50 велопарковок, поставили лавочки и навигационные стелы.

Благоустройство возле станции МЦД-4 «Поклонная» также завершили в Москве. Там появились комфортные места для отдыха и прогулок.