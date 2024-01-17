Москва 17 января 2024, 12:09 Территорию рядом с вокзалом Лианозово благоустроят в Москве Бочкарев: в Москве реконструируют и построят дороги у вокзала Лианозово РИА «Новости»

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При благоустройстве территории у городского вокзала Лианозово в Москве реконструируют и построят более 2,5 километра дорог. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Проект городского вокзала Лианозово, объединяющего одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро, платформу МЦД-1 и наземный городской пассажирский транспорт, предусматривает благоустройство прилегающей территории и реконструкцию улично-дорожной сети», — заявил он.

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По его словам, у вокзала уже обновили 10 тысяч квадратных метров территории и планируется благоустроить еще пять тысяч «квадратов». Кроме того, для увеличения пропускной способности расширят дорогу на Дубнинской улице.

Также строители реконструируют перехватывающую парковку на 230 машин и оборудуют два подземных перехода. Строительную готовность одного из них Бочкарев оценил в 45%.

Помимо этого, рабочие заменят инженерные коммуникации под действующей железной дорогой, обновят сеть дождевой канализации и поменяют трубы водовода. Работы проведут без остановки движения поездов.

Ранее в Москве благоустроили территорию у станции метро «Аэропорт Внуково».