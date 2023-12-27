Москва 27 декабря 2023, 15:56 Территорию кампуса биотехнологического университета благоустроят в Москве

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Территорию кампуса биотехнологического университета по улице Врубеля комплексно благоустроят в Москве. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Участок площадью шесть гектаров адаптируют под образовательные нужды, отдых, спорт и прогулки на свежем воздухе. Также обустроят три функциональные зоны, которые объединят студентов разных специальностей.

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Отмечается, что рамках благоустройства на территории кампуса организуют универсальную площадку для баскетбола, мини-футбола, воркаута и настольного тенниса.