Москва 26 мая 2023, 11:42 Территории у станций МЦД-4 «Крекшино» и «Санино» благоустроят в Москве Заммэра Москвы Бирюков: специалисты благоустроят станции «Крекшино» и «Санино» МЦД-4 Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице приступили к благоустройству территорий станций Московского центрального кольца (МЦД-4) «Крекшино» и «Санино». Основные работы завершат до конца этого года, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«В рамках благоустройства обустроят современные пешеходные зоны, обновят освещение и озеленят территории», — рассказал он.

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Специалисты уберут в кабельную канализацию воздушные провода, заменят покрытие на тротуарах и проезжей части, установят остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. В переходах рядом со станциями сделают опоры контрастного освещения и новые светофоры.

На время работ для жителей организовали удобные проходы.

Улучшение транспортной и пешеходной доступности — преимущественная задача при строительстве.

На «Поклонной» железнодорожники сдали основные работы. Они смонтировали две платформы с навесами по всей длине и ограждением из стеклянных фасадов. Кроме того, завершили строительство двух вестибюлей с кассовыми залами и санитарными комнатами.