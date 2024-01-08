Москва 08 января 2024, 19:42 Территории у станции МЦД-4 «Очаково» благоустроили на западе Москвы Бирюков: в Москве закончили благоустройство территорий у станции МЦД-4 «Очаково» РИА «Новости»

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Специалисты закончили работы по благоустройству территорий около станции МЦД-4 «Очаково» в Москве. В том числе обновили 66 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов», — рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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Он отметил, что проект благоустройства разрабатывали с расчетом на многократное увеличение пассажиропотока в ближайшие два года.

Заммэра добавил, что работы охватили улицы Большую Очаковскую, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, а также проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки. Рабочие спрятали под землю провода, обустроили дополнительную систему водостока, обновили и расширили тротуары. На улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке появились безопасные пешеходные маршруты, о чем ранее просили местные жители.

Помимо этого, специалисты установили новые светофоры, создали более 350 машино-мест, свыше 60 велопарковок и две точки велопроката. Усовершенствовали уличное освещение, установили примерно 20 остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. В сквере на улице Марии Поливановой появились уютная зона отдыха и площадка для воркаута. Восемь детских площадок оснастили новым оборудованием.

В 2023-м наземное метро в Москве увеличилось вдвое. Развитие МЦД продолжат в наступившем году.