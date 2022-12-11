Москва 11 декабря 2022, 17:18 Терминал аэропорта Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы Причины затопления терминала B аэропорта Шереметьево установит прокуратура Соцсети

Читать 360tv в

Проверку по факту подтопления в терминале B аэропорта Шереметьево проведет Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сотрудники намерены установить причины появления воды и в случае нарушений применить меры реагирования.

Реклама

«Ликвидация последствий происшествия и соблюдение прав пассажиров аэропорта Шереметьево находится на контроле прокуратуры», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Прокуратура опубликовало видео из затопленного терминала. На опубликованных кадрах персонал собирает воду с пола.

Пассажиры воздушной гавани в социальных сообщали, что затопление произошло из-за сработавшей противопожарной системы. Из-за больших напоров воды в одном из помещений терминала обрушился потолок.

О сработавшей из-за ложного вызова пожарной сигнализации в терминале B аэропорта Шереметьево сообщил источник «360». В пресс-службе заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.