Москва 14 апреля 2023, 16:22 Теплая погода вернется в Москву в начале следующей недели

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Теплая погода с дневной температурой до +15 градусов ожидает жителей Москвы со следующего понедельника. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

По прогнозам синоптика, столбики термометров ночью на выходных могут опуститься до -2 градусов. Уже с понедельника, 17 апреля, температура воздуха прогреется до +15 градусов.

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Метеоролог отметила, что дневная температура во вторник и среду составит +17 градусов.