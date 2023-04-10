Москва 10 апреля 2023, 12:45 Теплая неделя в Москве завершится холодными выходными Вильфанд: в выходные в Москве похолодает на 5-6 градусов, до +7…+12 градусов Pxhere

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В конце недели в Москву придет похолодание. Температура воздуха опустится на пять-шесть градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу будет понижение температуры, ожидается от +7 до +12 градусов днем. Понижение заметное — на пять-шесть градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода», — отметил он.

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Вильфанд добавил, что такая температура находится в пределах климатической нормы для апреля. В будни же погода будет скорее майской. С понедельника, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +15…+18 градусов. Самым теплым днем недели должна стать среда.

При этом дождей, по словам Вильфанда, в выходные ждать не стоит.