10 апреля 2023, 12:45
Теплая неделя в Москве завершится холодными выходными
Вильфанд: в выходные в Москве похолодает на 5-6 градусов, до +7…+12 градусов
В конце недели в Москву придет похолодание. Температура воздуха опустится на пять-шесть градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В субботу будет понижение температуры, ожидается от +7 до +12 градусов днем. Понижение заметное — на пять-шесть градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода», — отметил он.
Реклама
Вильфанд добавил, что такая температура находится в пределах климатической нормы для апреля. В будни же погода будет скорее майской. С понедельника, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +15…+18 градусов. Самым теплым днем недели должна стать среда.
При этом дождей, по словам Вильфанда, в выходные ждать не стоит.
Москва 2023
Погода в Москве
Реклама
Реклама