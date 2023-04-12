Москва 12 апреля 2023, 12:36 Температуру в системе отопления понизили до минимума из-за потепления в Москве Заммэра Бирюков: из-за потепления в системе отопления Москвы понизили температуру Pxhere

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Система отопления в Москве сейчас работает на минимальных параметрах. Его полностью отключат, если температура воздуха в течение пяти дней подряд будет не менее +8 градусов, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — отметил он.

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Систему перевели на минимальные параметры из-за резкого потепления. Однако весной и осенью температура сильно колеблется даже в рамках одного дня: днем может быть жарко, а в ночи столбик термометра покажет отрицательные значения. Из-за этого в межсезонье очень трудно регулировать уровень подачи тепла в дома.

Отдельную роль играет и расположение дома: если квартира выходит на солнечную сторону, температура воздуха там может быть выше.