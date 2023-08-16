Москва 16 августа 2023, 10:26 Температура воздуха в Москве в среду превысила климатическую норму Синоптик Леус: из-за воздействия антициклона в среду температура в Москве превысит норму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Температура в Москве и области в среду, 16 августа, вновь может превысить климатическую норму. Как сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус, потепление продолжается из-за воздействия антициклона.

Как пояснил эксперт, в столичном регионе не ожидается осадков, погода обещает быть малооблачной, скорость ветра с севера составит 3-8 метров в секунду, а воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. В области эти рамки чуть шире — 23-28 градусов. Однако оба температурных показателя превышают норму на два-три градуса.

Реклама

Леус добавил, что атмосферное давление в среду тоже будет повышенное — 753 миллиметра ртутного столба, но этот показатель начнет постепенно снижаться.

В четверг в столичном регионе также обойдется без дождей, температура будет колебаться от 26 до 28 градусов тепла.

Ранее в Подмосковье сообщили о сохранении третьего уровня пожарной опасности до 18 августа из-за погодных условий.