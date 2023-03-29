Москва 29 марта 2023, 08:17 Температура воздуха в Москве останется выше нормы, но давление понизится Синоптик Леус: в Москве 29 марта пройдут дожди, ожидается температура воздуха выше нормы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Теплая погода ждет москвичей 29 марта. Температура воздуха останется выше нормы, несмотря на дожди и облачность. Атмосферное давление снизится, предупредил в Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в среду определит циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Небо закроют плотные облака и пройдут дожди. Подует юго-восточный порывистый ветер скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Днем воздух в Москве прогреется до +6…+8 градусов, в Подмосковье — +4…+9 градусов. По словам Михаила Леуса, это на три-четыре градуса выше нормы.

Реклама

«Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — написал синоптик.

На следующий день придет похолодание. Столбик термометра покажет днем +4…+6 градусов. Пройдут кратковременные дожди, а местами — мокрый снег.

Сильное понижение температуры воздуха в Москве спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Похолодание придет во второй половине недели.