Москва 06 марта 2023, 09:52 Температура воздуха в Москве опустится до -2 градусов Синоптик Леус предупредил об облачной погоде в Москве с температурой до -2 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Небольшой снегопад пройдет в Москве 6 марта. Столбик термометра опустится до -2 градусов, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Под действием периферии малоподвижного циклона с центром над северо-западом России в столичном регионе установится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Подует юго-западный ветер скоростью от трех до восьми метров в секунду. Синоптик рассказал, что на дорогах может появиться гололедица. В Москве днем столбик термометра опустится до 0…-2 градусов, в Подмосковье — до +1…-4 градусов.

Реклама

Атмосферное давление, по прогнозу Михаила Леуса, повысится, но все равно останется ниже нормы — 737 миллиметров ртутного столба. В понедельник произойдет умеренная солнечная активность со слабо возмущенным геомагнитным полем. Во вторник температура воздуха останется на уровне 0…-2 градусов, но выглянет солнце. Местами пройдут небольшие осадки.

Реклама

Март в Москве останется по-зимнему холодным, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. К 9 марта дневная и ночная температуры воздуха сравняются, на следующий день подморозит до -4 градусов.