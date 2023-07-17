Москва 17 июля 2023, 14:44 Темп ввода в эксплуатацию промышленных объектов в Москве вырос вдвое в 2023 году Заммэра Москвы Бочкарев: 12 промышленных объектов ввели в эксплуатацию в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В первом полугодии 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 12 промышленных объектов. По сравнению с показателем прошлого года темп ввода увеличился вдвое, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

За шесть месяцев на территории столицы сдано 12 промышленных объектов, в том числе построено шесть новых предприятий и еще шесть производств введено в эксплуатацию после реконструкции. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

По его словам, в шести административных округах столицы появились площадки для размещения промышленных производств. Так, в Зеленоградском округе запустили четыре объекта, а в Юго-Восточном округе — три.

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Бочкарев уточнил, что на площадке «МИЭТ» в Зеленограде ввели в эксплуатацию первый корпус Инновационного центра электроники. На площадке «Алабушево» сдали комплекс по выпуску плат для электроники. Также завершился первый этап строительства завода лекарственных средств фармкомпании «Р-Опра» в районе Силино, а в технопарке «Руднево» открылся производственный комплекс с конструкторским бюро.

По словам заммэра, строительство этих производственных комплексов увеличит промышленный потенциал столицы и поспособствует созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.

Кроме того, в первом полугодии в столице выдали 12 разрешений на строительство новых промышленных объектов общей площадью свыше 209 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что на востоке Москвы возведут офисный комплекс с гостиницей и рестораном.