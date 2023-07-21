21 июля 2023, 11:07
Тематическую онлайн-страницу для приемных родителей создали в Москве
Московские власти презентовали новую онлайн-страницу для будущих родителей и опекунов
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы представил новую онлайн-страницу, посвященную самым разным аспектам опекунства. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.
Задачей тематической онлайн-страницы «Опека в новом формате» разработчики считают помощь родителям и опекунам, в том числе и потенциальным, сориентироваться среди множества функций и городских сервисов.
В доступной форме здесь представлены основы законодательства в этой сфере, определен подробный маршрут для решения того или иного вопроса, есть сервисы предварительной записи к специалистам.
Екатерина Бербер
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Страница поделена на несколько блоков. Раздел «Я — родитель» поможет семьям с детьми узнать о полезных для них программах, юридические тонкости в вопросах имущества ребенка, присоединиться к родительским клубам.
Также приемные родители могут узнать все необходимое в разделе «Я — опекун ребенка», а для желающих взять ребенка под опеку работает блок «Я хочу взять ребенка в семью». Здесь можно узнать график приема специалистов семейных центров, которые занимаются вопросами установления опеки, заключения договора о сопровождении приемной семьи.
Кроме того, для семей, где есть недееспособные родственники, создали раздел «Я — опекун взрослого человека».
Ранее министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что с начала года в регионе более 500 сирот получили квартиры.
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