Владислав Овчинский: тематический поезд о пищевой промышленности «Вкусная Москва» начал курсировать в метро | 360°

Москва 22 октября 2022, 09:20 Владислав Овчинский: тематический поезд о пищевой промышленности «Вкусная Москва» начал курсировать в метро Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

В столичном метро на Арбатско-Покровской линии с 21 октября запустили тематический брендированный поезд о пищевой промышленности «Вкусная Москва». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Кулинарная книга на колесах» будет курсировать полгода, за это время пассажиры смогут познакомиться с московскими предприятиями пищевой промышленности. Москвичи смогут также узнать рецепты блюд из ингредиентов, выпускаемых столичными производителями, которые разработал известный шеф-повар Константин Ивлев.

Реклама

«Более 200 столичных фабрик и заводов поставляют продукты питания практически во все регионы страны. Только за последние пять лет производство пищевой отрасли в Москве выросло на 41%. Достичь таких показателей удалось, в том числе за счет активного внедрения высокотехнологичных решений, которые позволяют повышать эффективность. В новом тематическом составе московского метро будет представлено свыше 150 интересных фактов о 30 предприятиях пищевого кластера», — рассказал Овчинский.

Реклама

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Глава департамента привел в пример московский «Мелькомбинат № 3», который отправляет в магазины и пекарни до 180 тонн муки. На столичном заводе плавленых сыров «Карат» производят зерненый творог, рецептуру которого разработали в 1980 году.