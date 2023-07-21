Москва 21 июля 2023, 14:47 Тематические лекции и цифровые выставки проведут для москвичей в «Зарядье» Неделя финансовой грамотности пройдет для москвичей в парке «Зарядье» с 5 по 11 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Неделя финансовой грамотности пройдет в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) с 5 по 11 августа. Горожан ждут тематические лекции, игры, мастер-классы и многое другое, сообщила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«Впервые в программе форума заявлена тема финансовой грамотности. Помимо лекций, жителей столицы ждут игры, мастер-классы, консультации экспертов, цифровые выставки и кинолектории. Всего запланировано более 50 просветительских мероприятий», — рассказала она.

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Перед гостями выступят эксперты в вопросах финансовой грамотности. Зяббарова добавила, что для детей придумали отдельную программу. Для них организуют уроки, игры, квизы и просмотр познавательных мультфильмов.

Мероприятия пройдут в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» и в малом зале Московского концертного зала «Зарядье».

Ранее сообщили, что 1 августа в «Лужниках» гостям МУФ покажут красочные шоу и выступления оркестров.