15 июля 2023, 14:57
Тематические карты «Тройка» выпустили к 100-летию Театра Моссовета
Ликсутов: в Москве выпустили тематические карты «Тройка» к 100-летию Театра Моссовета
В честь столетнего юбилея Театра Моссовета изготовили новые тематические карты «Тройка». Их можно купить в кассах на Кольцевой линии, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Государственный академический театр имени Моссовета — один из старейших в Москве. В этом году он отмечает 100-летие. Мы поздравляем театр с юбилеем и выпускаем в его честь тематические карты „Тройка“», — уточнил он.
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В дептрансе добавили, что уже на протяжении века театр ставит легендарные спектакли: «Шторм», «Петербургские сновидения», «Иисус Христос — суперзвезда», «Вишневый сад», которые полюбились нескольким поколениям зрителей.
Карты уже появились в продаже, но с ограниченным тиражом.
Ранее тематический поезд о моде стран БРИКС запустили в московской подземке.
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