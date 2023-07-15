Москва 15 июля 2023, 14:57 Тематические карты «Тройка» выпустили к 100-летию Театра Моссовета Ликсутов: в Москве выпустили тематические карты «Тройка» к 100-летию Театра Моссовета Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В честь столетнего юбилея Театра Моссовета изготовили новые тематические карты «Тройка». Их можно купить в кассах на Кольцевой линии, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Государственный академический театр имени Моссовета — один из старейших в Москве. В этом году он отмечает 100-летие. Мы поздравляем театр с юбилеем и выпускаем в его честь тематические карты „Тройка“», — уточнил он.

Реклама

В дептрансе добавили, что уже на протяжении века театр ставит легендарные спектакли: «Шторм», «Петербургские сновидения», «Иисус Христос — суперзвезда», «Вишневый сад», которые полюбились нескольким поколениям зрителей.

Карты уже появились в продаже, но с ограниченным тиражом.

Ранее тематический поезд о моде стран БРИКС запустили в московской подземке.