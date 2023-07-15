15 июля 2023, 19:32
Тематические дни горхозяйства пройдут в «Лужниках» на Московском урбанфоруме
Гостей Московского урбанфорума пригласили на тематические программы о горхозяйстве столицы
В «Лужниках» во время Московского урбанистического форума состоятся тематические дни городского хозяйства. Для посетителей подготовили шоу, лекции, мастер-классы и инсталляции. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Гости МУФ-2023 узнают, как работают коммунальные службы, посмотрят на вальс пожарных автолестниц, а также примут участие в опытах с электричеством и примерят на себя роль сварщика.
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Ежедневно на площадках олимпийского комплекса посетителей будут знакомить с устройством инженерных сетей, электростанций, станций водоподготовки, очистных сооружений. Также расскажут о процессе попадания в дома тепла, воды, света и газа.
В День пожарного и спасателя можно будет увидеть, как ликвидируют ДТП и эвакуируют пострадавших. Желающие смогут потренироваться в развертывании пожарных рукавов.
В День электричества сотрудники ПАО «Россети Московский регион» приглашают на занятие для детей и подростков. Их научат взаимодействовать с электростатикой и электрохимией, а также они поставят опыты с электричеством и поучаствуют в энергетической викторине.
В День знаний специалисты ГУП «Экотехпром» покажут, как правильно сортировать мусор. Для детей пройдет лекция о принципах работы лифта и правилах безопасности при его использовании.
Ранее москвичей пригласили в парки на фестиваль «Вместе с городом!».
Фестивали
Москва 2023
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