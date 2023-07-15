Москва 15 июля 2023, 19:32 Тематические дни горхозяйства пройдут в «Лужниках» на Московском урбанфоруме Гостей Московского урбанфорума пригласили на тематические программы о горхозяйстве столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В «Лужниках» во время Московского урбанистического форума состоятся тематические дни городского хозяйства. Для посетителей подготовили шоу, лекции, мастер-классы и инсталляции. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гости МУФ-2023 узнают, как работают коммунальные службы, посмотрят на вальс пожарных автолестниц, а также примут участие в опытах с электричеством и примерят на себя роль сварщика.

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Ежедневно на площадках олимпийского комплекса посетителей будут знакомить с устройством инженерных сетей, электростанций, станций водоподготовки, очистных сооружений. Также расскажут о процессе попадания в дома тепла, воды, света и газа.

В День пожарного и спасателя можно будет увидеть, как ликвидируют ДТП и эвакуируют пострадавших. Желающие смогут потренироваться в развертывании пожарных рукавов.

В День электричества сотрудники ПАО «Россети Московский регион» приглашают на занятие для детей и подростков. Их научат взаимодействовать с электростатикой и электрохимией, а также они поставят опыты с электричеством и поучаствуют в энергетической викторине.

В День знаний специалисты ГУП «Экотехпром» покажут, как правильно сортировать мусор. Для детей пройдет лекция о принципах работы лифта и правилах безопасности при его использовании.

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