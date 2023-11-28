Москва 28 ноября 2023, 15:15 Тело создателя керамических бронежилетов нашли в квартире на юго-востоке Москвы Shot: в Москве умер создатель керамических бронежилетов Борис Балашов

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В Москве на 96-м году жизни не стало легендарного изобретателя, создателя керамических бронежилетов Бориса Балашова. Предположительно, он умер из-за проблем с сердцем, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Бориса Геннадьевича нашли 27 ноября в собственной квартире, расположенной в Юго-Восточном округе столицы на улице Мусы Джалиля в районе Зябликово. На теле изобретателя правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

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Балашов был ветераном Великой Отечественной войны, отставным полковником. Он изобрел и запатентовал 50 разработок. В 1989 году за изобретенный керамический бронежилет Балашова и его команду отметили премией Совета министров СССР.

Shot уточнил, что Борису Геннадьевичу было 95 лет. По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.