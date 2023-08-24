Москва 24 августа 2023, 11:29 Технопарк построят на Варшавском шоссе в Москве Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве технопарка на Варшавском шоссе Freepik

Читать 360tv в

Новый технопарк появится по адресу Варшавское шоссе, владение 36 в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент на земельном участке, где запланировали строительство нового технопарка, расположено 11 нежилых зданий общей поэтажной площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Заявитель выступил с предложением реорганизовать территорию, создать здесь современный технопарк, и, как следствие, сформировать в Нагорном районе новые рабочие места. Андрей Бочкарев

Технопарк займет земельный участок площадью 2,39 гектара, а общая поэтажная площадь здания составит 100 тысяч квадратных метров. Технопарк будет предназначаться для размещения промышленных и научных объектов, а также офисных помещений. Застройщиком станет ООО «Альфа».

Ранее будущему технопарку «Рябиновая 44» в Москве присвоили статус приоритетного проекта.